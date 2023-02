Il Torino e un’incredibile statistica negativa che coinvolge… un ex Fiorentina

I numeri a volte sanno essere crudeli, e c’è una statistica che riguarda il Torino che è davvero clamorosa. Pensate che la squadra granata non segna un gol direttamente su calcio di punizione (si intende quindi un tiro che finisce direttamente in rete) addirittura da sei anni.

L’ultimo gol su punizione risale infatti al 21 maggio 2017 e a segnarlo fu proprio un ex Fiorentina, ossia Adem Ljajic. La sua esecuzione, in una partita contro il Genoa, finì in rete favorita da una deviazione di Veloso.