Il Torino fa sul serio per un attaccante della Roma seguito anche dalla Fiorentina: manca solo il sì dei giallorossi

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino starebbe per chiudere per Shomurodov. La società granata ha proposto alla Roma la formula del prestito con diritto di riscatto, con l’attaccante che è già convinto della destinazione.

Adesso manca il via libera del club giallorosso, nel quale il giocatore non ha trovato grande spazio fino ad adesso. Su di lui ci sono anche gli occhi della Fiorentina, nel caso ci possa essere un’uscita in attacco. Il Torino, però, sembra ormai vicino al giocatore.