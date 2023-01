Il Torino perde un centrocampista prima della sfida contro la Fiorentina? Lite furibonda tra Juric e Vagnati in chiave mercato

Prima di sfidare la Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia, il Torino potrebbe dover dire addio a uno dei pezzi pregiati della rosa. La società granata sta riflettendo approfonditamente sul futuro di Sasa Lukic, numero 10 ed ex capitano del Toro, per il quale si è fatto avanti il Fulham. La scelta sembra essere orientata sulla cessione, per una cifra intorno ai 13 milioni di €.

Chi non è d’accordo con la scelta della società è l’allenatore Ivan Juric. Secondo quanto riportato da La Stampa, al termine di Empoli-Torino 2-2 giocata ieri, il tecnico non si è presentato in sala stampa, ma si è confrontato con Vagnati con parole molto dure, scatenando una vera e propria lite davanti a tanti occhi. La frase chiave è quella pronunciata da Juric: “Ilic va aggiunto a Lukic, non sostituito!“.