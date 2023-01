Il Torino perde un pezzo grosso per la doppia sfida con la Fiorentina, Juric: “Potremmo perdere Lukic a lungo”

Arriverà alla sfida di sabato sera al ‘Franchi’ con una sconfitta interna pesante il Torino, battuto oggi dallo Spezia. E in più c’è da registrare anche l’infortunio di Lukic, centrocampista fondamentale per Juric. Per il serbo un problema muscolare che il tecnico ha prospettato di lunga durata nel post gara:

“Vediamo come sta Sasa (Lukic, ndr), sembra che potremmo perderlo per un periodo lungo. C’è da completare un po’ le cose, questo è sicuro”.

La sfida con i granata sarà doppia per altro perché dopo 10 giorni ci sarà il quarto di finale di Coppa Italia e Lukic potrebbe perdersi entrambe le partite.