Il Torino rimonta doppiamente l’Empoli nel finale ed entrambe restano davanti alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un pareggio spettacolare quello del ‘Castellani’ tra Empoli e Torino, con il match che si è concluso sul 2-2 al termine di una gara che sembrava ormai vinta dagli azzurri. Squadra di casa in vantaggio a fine primo tempo con un colpo di testa su angolo di Luperto. Poi il raddoppio splendido firmato da Marin a un quarto d’ora dalla fine ma da lì il black out empolese e la doppia rimonta granata: prima la rete di Ricci e poi la staffilata di Sanabria dal limite, tra l’81’ e l’85’. In zona recupero anche un palo clamoroso colpito da Miranchuk, che poteva bissare la rete di Firenze. Entrambe le formazioni restano comunque davanti alla Fiorentina e molto vicine alla zone europea.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 50, Milan 38, Lazio 37, Inter 37, Roma 37, Atalanta 35, Udinese 28, Torino 27, Bologna 26, Empoli 26, Fiorentina 23, Juventus 23, Monza 22, Salernitana 21, Lecce 20, Spezia 18, Sassuolo 17, Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 8.