Il Torino riporta a casa Benassi? Piace anche un altro centrocampista della Fiorentina

Manca poco meno di una settimana alla fine del calciomercato, ma in casa Fiorentina sono ancora diverse le operazioni che potrebbero concretizzarsi. Sia in entrata che in uscita.

Oltre ad Antonin Barak, che nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina, dovrebbero arrivare anche un difensore centrale e un rinforzo per il reparto offensivo, con Nedim Bajrami in pole position.

In uscita invece, oltre a Szymon Zurkowski, ci sono anche altri giocatori. Secondo quanto riportato da La Nazione, il Torino avrebbe messo nel mirino due calciatori della Fiorentina: si tratta di Marco Benassi, acquistato proprio dalla società granata nel 2017, e Alfred Duncan, che potrebbe lasciare spazio proprio a Bajrami.