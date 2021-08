Il Torino si tiene stretto Belotti ed è pronto a presentarsi a Firenze col nuovo acquisto

Le ultime ore sono state calde in casa Torino: l’interesse dell’Inter per Andrea Belotti è stato di quelli reali, ma alla fine i nerazzurri hanno definito con la Lazio l’arrivo del Tucu Correa. Il Gallo, dunque, è destinato a rimanere all’ombra della Mole anche se la mancata smentita del presidente Cairo ha fatto infuriare i tifosi e compromesso un rapporto già deteriorato.

Nel frattempo, il Toro si prepara ad accogliere Tommaso Pobega: come si legge su La Gazzetta dello Sport, è in arrivo in queste ore dal Milan con la formula del prestito secco. Dato che si è allenato fino a ieri con la squadra di Pioli, l’ex Spezia è pronto a giocare fin da subito e potrà essere utilizzato dal tecnico Juric già dalla partita di sabato sera contro la Fiorentina.