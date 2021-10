Il Tottenham si chiama fuori, Paratici: “Vlahovic non rientra nei nostri piani”

Non c’è il Tottenham, per il momento, tra le pretendenti per l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. A rivelarlo il direttore sportivo degli Spurs Fabio Paratici che al Festival dello Sport di Trento ha detto: “Il profilo del serbo piace a tanti, ma per ora non rientra nei piani del Tottenham“.

Il club di Londra ci aveva provato per Vlahovic nella finestra di mercato estiva, senza riuscire a convincere la Fiorentina e soprattutto Rocco Commisso. Si defila dunque una pretendente importante per l’attaccate viola.