Il trattamento particolare di Ribery: qual è la giusta prudenza da usare con il fenomeno viola?

Franck Ribery scalpita, era già quasi pronto a rientrare a marzo quando invece il Covid ha imposto lo stop al campionato. E’ pronto a maggior ragione ora, a livello di recupero dall’infortunio alla caviglia mentre qualche piccolo dubbio residuo resta in relazione al ritmo partita, un fattore che inevitabilmente si riacquista giocando sul campo. In vista del match con il Brescia di lunedì sul francese vige ancora la prudenza da parte di Iachini e del suo staff ed è probabile che l’idea di vederlo nel tridente con Chiesa e Vlahovic/Cutrone debba essere rimandata. Di certo c’è che in questo tour de force Ribery non potrà giocare sempre e dovrà dosare le forze per gare/momenti cruciali. Quale sembra essere però la stessa sfida con le rondinelle, da vincere assolutamente per la Fiorentina: ecco perché è altrettanto probabile vedere FR7 in campo per una bella porzione di match. La cautela è giusta ma poi alla squadra viola serve il suo fuoriclasse.

