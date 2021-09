Il tridente anomalo con Saponara spaventa il Genoa. Preziosi si infuria e Ballardini ora si gioca tutto in due partite

Sulla Gazzetta dello Sport di oggi si parla del tris di vittorie della Fiorentina in campionato, proiettata in una dimensione sconosciuta negli ultimi tempi. L’allenatore Vincenzo Italiano ha fatto scelte fatte ben diverse rispetto all’Atalanta battuta a domicilio. Quella di ieri era una formazione votata più a contenere lo strapotere ospite, che non a offendere.

La scelta di mandare poi in campo Saponara si è poi rivelata vincente. Il giocatore è stato schierato largo a sinistra in un tridente anomalo, forse, ma efficacissimo.

Guardando in casa rossoblù è invece evidente che il Genoa ha oggi problemi ben diversi, con una classifica che piange e due gare alle porte che dovranno necessariamente portare punti. Il presidente Preziosi ieri era furioso in tribuna, e il tecnico Ballardini sa che dovrà sfruttare al meglio la prossima doppia sfida contro Bologna e Verona per evitare di precipitare in acque agitate