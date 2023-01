Il triplice impegno di Commisso: dalla rifinitura alla Primavera e poi il primo scontro con la Roma

Un sabato ricco di impegni per il presidente Rocco Commisso, che come al solito non si perde nessuno degli impegni delle formazioni principali della Fiorentina. Stamani primo appuntamento con la rifinitura dei ragazzi di Italiano, in vista della sfida di domani all’Olimpico con la Roma. Quindi alle 13 davanti alla tv per assistere alla gara della Primavera, impegnata a Lecce. In questi minuti invece il trasferimento al ‘Torrini’ di Scandicci per la gara della formazione femminile, anche’essa contro la Roma.