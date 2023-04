Il tris del prossimo arbitro con la Fiorentina: Sempre un espulso tra gli avversari dei viola e quel subentro per infortunio

La partita tra Monza e Fiorentina sarà arbitrata da Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

Cinque i precedenti con i viola e bilancio in equilibrio: due vittorie, un pareggio, due sconfitte, sette gol fatti e sette subiti. E’ alla terza direzione stagionale coi gigliati visto che è stato in campo per Fiorentina-Cremonese (3-2) e Empoli-Fiorentina (0-0 subentrò al posto di Matteo Marchetti, infortunatosi durante il match). E in questi match c’è sempre stato un espulso tra gli avversari dei viola. Le due sconfitte con lui si sono verificate per: Fiorentina-Atalanta 2-3 stagione 20/21 ed Empoli-Fiorentina 2-1 dello scorso campionato.

E’ alla terza stagionale anche con il Monza che ha diretto nei derby contro Atalanta (sconfitta dei biancorossi per 2-0) e contro l’Inter (2-2). (Dati statistici forniti da Footstats)