Il turn over e il calendario che non sorride alla Fiorentina: il Cagliari trova una Roma con la testa all’Europa

L’appuntamento principale e l’unico obiettivo, forse, rimasto alla Roma è quello dell’Europa League con la semifinale contro il Manchester United alle porte, talmente alle porte che domani con il Cagliari i giallorossi potrebbero presentarsi molto rimaneggiati. Un particolare che non può far piacere alla Fiorentina, che anche con i sardi si gioca la salvezza. La squadra di Fonseca per altro è reduce anche da un brutto k.o. con il Torino, prima del pari con l’Atalanta e già lì non arrivò proprio un favore alla formazione gigliata.