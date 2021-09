Il Var dà, il Var toglie, Mourinho: “E’ stato inadeguato l’arbitro, come lo è stato chi era davanti al monitor”

E’ stato un derby molto acceso e di grandi emozioni quello di ieri all’Olimpico, con il successo finale della Lazio. La partita non è andata giù a José Mourinho, che se l’è presa con il Var nel post partita: “Innanzitutto dico qualcosa di positivo: il calcio Italia è migliorato tanto rispetto alla mia ultima esperienza. La qualità del gioco, la voglia di vincere, però purtroppo l’arbitro e il Var non sono stati all’altezza di questa partita. L’arbitro ha sbagliato in campo, il Var ha sbagliato ovunque sia. Questo è troppo. Poi manca il secondo giallo a Leiva. A Pellegrini è stato dato il rosso, oggi niente in due-tre situazioni simili. Sono con i miei giocatori, siamo stati la squadra migliore in campo”.

Proprio quel Var che alla prima giornata gli aveva concesso ben due gol con posizione regolare millimetrica contro la Fiorentina.