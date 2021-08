Il Var e Veretout affondano Italiano. Ma la Fiorentina c’è

Sono tre gli episodi decisivi che hanno girato la partita tra Roma e Fiorentina verso i giallorossi, che hanno vinto 3-1 prendendosi i primi tre punti stagionali. Il cartellino rosso a Dragowski, il vantaggio firmato Mkhitaryan e la prima rete di Veretout: questi i momenti che hanno fatto la differenza e steso una buona Fiorentina.

Le idee di gioco di Vincenzo Italiano si sono viste in maniera abbastanza evidente, compresa quella difesa alta che rispetto al passato è di fatto un cambiamento epocale. Tanto coraggio e quella rete del pareggio di Milenkovic, sommata al rosso di Zaniolo, che sembrava portare il match dalla parte della Fiorentina. Un film della partita che è stato modificato dal 2-1 di Veretout e permesso alla Roma di giocare in contropiede per far male alla difesa viola. A riportarlo è La Nazione.