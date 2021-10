Il Venezia ha trovato il suo nuovo portiere: in campo già contro la Fiorentina?

Il Venezia, prossimo avversario della Fiorentina (lunedì 18 ore 20:45), ha trovato il suo nuovo portiere. Come riportato da Sky Sport, il club lagunare ha raggiunto un accordo con Sergio Romero, svincolato da luglio dopo la fine dell’avventura al Manchester United.

Mancano solo gli ultimi dettagli fiscali e poi l’argentino potrà essere tesserato come nuovo portiere della squadra di Paolo Zanetti. Oggi svolgerà le visite mediche di rito, mentre domani arriverà la firma sul contratto: per lui si tratterà di un ritorno in Serie A, visto che ci ha già giocato con la maglia della Sampdoria. Possibile vederlo in campo già per la sfida contro la Fiorentina.