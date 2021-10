Il Venezia recupera quasi tutti in vista della partita contro la Fiorentina. In dubbio un ex viola

Il Venezia fa la conta degli infortunati in vista dell’ancora lontana prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. Sicuramente rientrerà a disposizione l’islandese Sigurdsson, già tornato ad allenarsi in gruppo insieme ai compagni. Anche Haps e Modolo sulla via del recupero, anche se ancora non rientrati ad allenarsi con la squadra. Lo faranno in settimana, ma senza forzare i tempi.

Da valutare invece le condizioni dell’ex Fiorentina Luca Lezzerini, ai box da quasi un mese e adesso alle prese con la lombosciatalgia. Al momento non è chiaro se possa essere disponibile per la partita contro gli ex compagni.