Il “vero” obiettivo di Sirigu

Non c’è solo il suo (enorme) bagaglio d’esperienza tra gli aspetti che Salvatore Sirigu è pronto a mettere d’ora in poi a disposizione della Fiorentina. Negli occhi del nuovo portiere viola è infatti dipinta tutta la voglia di vivere al massimo, e dunque da protagonista, quella che potrebbe essere una delle sue ultime esperienze in un grande club.

Come scrive il Corriere dello Sport, guai dunque a parlargli di un possibile ruolo da “riserva” o peggio ancora da “chioccia”. L’obiettivo con cui l’estremo difensore si è presentato a Firenze è quello di ricavarsi il proprio spazio, iniziando intanto dalla conquista del ruolo di leader all’interno dello spogliatoio.