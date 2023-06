L’ambizione di Italiano, gli obiettivi della Fiorentina. Tre priorità per innalzare la qualità della rosa viola

Ciò da cui ripartirà la Fiorentina del futuro, come scrive Calciomercato.com, è la smisurata ambizione del proprio tecnico, uno che da quando siede sulle panchine non ha mai sbagliato una stagione e che, con tutta probabilità, è atteso da una carriera scintillante. Non prima di aver disputato un’ulteriore stagione con i gigliati. E arriviamo al corollario che la conferma di Italiano porta con sé. Due stagioni, una in cui ha centrato il ritorno in Europa dopo anni scellerati e una in cui ha raggiunto due finali.

Chiaro che su Italiano abbiano messo gli occhi in tanti. Ecco perché, se ha deciso di rimanere in riva all’Arno, ha certamente ricevuto garanzie tecniche importanti da parte della società su quella che sarà la Fiorentina del futuro. In generale, alla Fiorentina serve più innalzare il livello medio qualitativo di una rosa che, al netto delle uscite che ci saranno resta valida e soprattutto numerosa. Sono sostanzialmente tre le priorità: un portiere di livello, un mediano affidabile che avrà il compito di sostituire Amrabat e, soprattutto, un attaccante che segni.