Il vero scalino da fare per la Fiorentina e con il quale trattenere Vlahovic (e aggiungere pedine importanti) sarebbe più facile. La vittoria più bella c’è già

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ripartirà per gli Stati Uniti prima della prossima sosta. Prima di quella data potrebbe arrivare l’ufficialità del rinnovo di Dusan Vlahovic. Ma cosa manca davvero? Poco, perché in fondo l’accordo di massima c’è già. L’ingaggio del giocatore non è il tema del contendere. E allora, magari, l’argomento sono le commissioni, la clausola, una possibile percentuale sulla rivendita? Possibile, ma l’aria che si respira nelle stanze viola è di ottimismo. Cauto, ma comunque ottimismo. Anche se ogni rete in più di Dusan (mamma mia come è ripartito), da una parte fa enormemente piacere, dall’altra probabilmente alza sempre di più l’asticella.

Lui, nel frattempo, sembra un carrarmato, la domenica ma anche in allenamento. Posta su Instagram le sue reti, le partitelle del martedì, sempre con il colore viola in testa e nei social. Quasi come a dire che i pensieri, i timori, le paure, le hanno gli altri, non lui. A Genova ha una gran voglia di segnare ancora e di trascinare la Fiorentina verso la terza vittoria consecutiva. Perché questo è l’obiettivo, perché una partenza del genere potrebbe dare ancora più coraggio e furore agonistico ad una squadra che si sta apprezzando adesso.

Oggi, qualcuno, comincia a parlare di Europa. Detto che è presto, veramente troppo presto per pensarlo, figuriamoci per pretenderlo, diciamo anche che quello sarebbe il vero scalino da fare. E che alle volte, ci sono e ci siamo riusciti, anche in una stagione sola, all’improvviso. Con l’Europa sarebbe meno difficile trattenere Vlahovic, meno difficile aggiungere qualche pedina importante, sicuramente più bello inaugurare il Viola Park il prossimo dicembre. Ma, appunto, è presto. Ci sono tre mesi di passione, o meglio di divertimento. Senza obiettivi, senza pretese, ma con chiara l’idea e la consapevolezza che il calcio è tornato a Firenze. E con lui la voglia di guardare le partite, di aspettare la domenica, di discutere di pallone. La vittoria più bella, al momento è questa. Poi, potrà arrivare tutto il resto.