Il Verona chiede un rosso che non c’è. Biraghi, tutto regolare, all’arbitro non resta che convalidare

Serata positiva per Federico La Penna, l’arbitro di Verona-Fiorentina.

Tutte le ammonizione comminate ci stanno, anche quella di Amrabat per un fallo su Lasagna, lanciato verso la porta di Terracciano. In questa circostanza la formazione gialloblu chiede addirittura l’espulsione del nazionale marocchino, ma l’azione è esterna rispetto al centro dell’area, c’è distanza e ci sono Martinez Quarta e Igor in grado di recuperare.

Da giallo e non da rosso anche l’intervento di Braaf su Dodô, scarpino sul ginocchio in gioco pericoloso, ma è appena appoggiato.

Regolare la rete di Biraghi: una punizione calciata oltre la metà campo che sorprende Montipò ampiamente fuori dai pali. C’era un calciatore viola a terra in quel frangente, ma nessuno aveva chiesto la distanza, non è stato comminato alcun cartellino giallo e l’esterno sinistro viola poteva benissimo fare quello che ha fatto. Certo, con un compagno in difficoltà nessuno si aspettava una soluzione del genere da parte del capitano gigliato, però…