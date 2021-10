Il vice Vlahovic? A Venezia sarà un baby. La prima volta per il portiere ‘nipote d’arte’

Largo a giovani e a esordienti in casa Fiorentina. Per la trasferta contro il Venezia, i viola si ritrovano ad avere come vice Vlahovic l’attaccante della Primavera, Munteanu. Classe 2002, il rumeno si ritrova a rivestire questo ruolo dopo l’infortunio di Kokorin che non è stato convocato per questo match.

Volto nuovo tra i portieri. Senza Dragowski, a fare il terzo ci sarà il ‘nipote d’arte’ (passateci la terminologia) Gabriele Fogli (classe 2003). Il nonno era Romano Fogli, morto appena un mese fa, bandiera del Bologna e vice allenatore alla Fiorentina ai tempi di Trapattoni. Per lui si tratta della prima convocazione in prima squadra.