Il vice Vlahovic non sarà Caicedo: l’ecuadoregno è già arrivato a Genova

L’esterno offensivo sì ma anche un vice Vlahovic, dato che Kokorin non sembra proprio poter rappresentare una risorsa per Italiano. Quale profilo cercare per dare garanzie in caso di necessità? Quella di Felipe Caicedo potenzialmente poteva essere una candidatura interessante, anche se l’ecuadoregno cercava minuti e maglia da titolare e infatti l’ha trovato accettando il trasferimento al Genoa. Il centravanti è appena arrivato nel capoluogo ligure e nelle prossime ore diventerà ufficialmente un calciatore di Ballardini. Dopo 4 anni di Lazio da subentrante di lusso, sarà l’attaccante centrale dei rossoblu, avversari per altro tra due giornate proprio della Fiorentina.