Il Viola Park comincia a prendere forma. Il piano della Fiorentina per l’inaugurazione

È stata una mattinata molto interessante quella odierna. La Fiorentina ha aperto per la seconda volta alla stampa le porte del Viola Park per mostrare i passi in avanti fatti nel corso degli ultimi mesi nella costruzione di quella che sarà la nuova casa del club gigliato.

La struttura sta continuando a prendere forma. I lavori procedono senza particolari intoppi e la Fiorentina ha in mente un obiettivo per l’inaugurazione. Se non ci saranno ritardi, l’obiettivo di Rocco Commisso è di organizzare una grande festa per il Natale del 2022. Alcune strutture sono più avanti rispetto ad altre: la villa centrale, che sarà la struttura hospitality e al suo interno accoglierà anche la sede della Fiorentina, è quasi pronta.

La società viola, mai realmente preoccupata dal ricorso di Italia Nostra, ha spiegato come i lavori siano stati momentaneamente interrotti per qualche settimana a causa del ritrovamento di alcuni resti romani. Per il resto, procede tutto spedito e l’obiettivo – come detto – è inaugurare il Viola Park entro la fine del 2022.