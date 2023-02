Il Viola Park fa infuriare Commisso. E dopo lo strappo con Moena, due ipotesi al vaglio per l’estate

Il Viola Park adesso fa infuriare il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Non tanto l’opera in sé, ovviamente, quanto i ritardi accumulati nella sua costruzione da parte della ditta che si sta occupando di tirare su questa opera all’interno del comune di Bagno a Ripoli.

Arrabbiato e costretto a rinunciare alla mossa di radunare e far vivere il ritiro della nuova squadra al Viola Park, scrive a tal proposito La Nazione. Il numero uno viola ci terrebbe a far vivere alla squadra la prima estate del post-Moena proprio al centro sportivo, ma visto che i tempi di realizzo dell’impianto sembrano slittati ancora, ecco che i dirigenti della Fiorentina sono già a lavoro per una soluzione B.

Al vaglio c’è la programmazione di due settimane di ritiro in piazze alternative come Montecatini o magari direttamente ad Abbadia San Salvatore, sull’Amiata, dove comunque la squadra viola avrebbe lavorato per qualche giorno, in piena estate.