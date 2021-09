Il Viola Park metterà le donne totalmente al pari degli uomini. Mantovani: “E’ un grande passo, complimenti alla Fiorentina”

Il Viola Park sarà il primo centro sportivo a mettere uomini e donne allo stesso pari. Nel giorno del sopralluogo di Rocco Commisso, ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato anche la presidente della FIGC femminile Ludovica Mantovani: “Ho sempre sostenuto la realizzazione in Italia di nuovi impianti sportivi, che siano stadi o centri sportivi. Do grande merito alla Fiorentina per il Viola Park, il padiglione dedicato alle donne è meraviglioso. Le ragazze avranno delle aree esclusiva tra campi, palestra e camere. Sembra di essere in un college americano”.

E poi ha aggiunto: “Ognuno ha i propri spazi, ma è bello pensare che nei momenti di svago come ad esempio il pranzo uomini e donne stiano insieme. E’ un passo molto importante per la parità dei diritti. I campi sintetici? Non rovineranno niente, ogni dettaglio è perfettamente curato e il Viola Park sarà un ambiente molto green”.