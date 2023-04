Il Viola Park prende forma: Ecco come sta venendo il centro sportivo della Fiorentina. FOTO

Il Viola Park sta prendendo forma. Il centro sportivo fatto costruire dalla Fiorentina non è ancora pronto e ci mancherebbe altro, ma si prepara per ospitare il ritiro estivo della squadra anche se per quel periodo non dovrebbe essere completamente funzionante.

Padiglioni, uffici, strutture, stadi, si comincia a vedere quello che sarà il grande complesso di circa 20 ettari che ospiterà in futuro non solo la prima squadra, ma anche tutte le formazioni giovanili e quelle femminili.

Una spesa ingente (110 milioni di euro circa) e tempi di consegna che si sono dilatati a causa di alcuni ritardi della ditta che si sta occupando della costruzione dell’opera, ma ormai il traguardo non è più così distante.