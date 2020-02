Il weekend delle giovanili: sorridono (quasi) tutti i giovani viola! Un super Ofoma si distingue negli Under 15

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata al settore giovanile della Fiorentina, con tutti i risultati e i marcatori del weekend a partire dalla Primavera di mister Bigica fino ad arrivare agli atleti viola più giovani. Questo weekend non ha visto scendere in campo la Primavera, a causa dei provvedimenti anti corona virus, e l’Under 18, per via del turno di riposo. Bene invece le compagini più giovani, tutte vittoriose e in cui spicca la doppietta negli Under 15 di Ofoma.

PRIMAVERA, all. Emiliano Bigica: CHIEVO-FIORENTINA RINVIATA

UNDER 18, all. Renato Buso: TURNO DI RIPOSO

UNDER 17, all. Matteo Fazzini: VIRTUS ENTELLA-FIORENTINA 1-1 (Distefano)

UNDER 16, all. Marco Donadel: FIORENTINA-EMPOLI 2-1 (Sene, Vigiani)

UNDER 15, all. Mirko Mazzantini: FIORENTINA-EMPOLI 2-1 (Ofoma x2)