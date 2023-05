Il West Ham ha già la testa alla Fiorentina e a Praga: sconfitta all’ultima di Premier contro il Leicester che retrocede. Gli Hammers chiudono 14esimi

Finisce con una sconfitta la stagione in Premier League del West Ham, che cade in casa del Leicester. Gli Hammers subiscono le reti di Barnes e Faes, rispondendo poi sul 2-0 con il gol di Fornals che non basta per evitare la sconfitta. Tre punti che non bastano alle Foxes per raggiungere la salvezza, vista la vittoria dell’Everton sul Bournemouth. Finisce qui dunque l’avventura del Leicester in Premier, dopo l’eroica vittoria arrivata nel 2016.

Il West Ham chiude al 14esimo posto e adesso non avrà più impegni in vista della finale di Conference League contro la Fiorentina che si giocherà a Praga mercoledì 7 giugno.