Il West Ham non archivia il discorso salvezza perdendo col Crystal Palace e non avrà la testa solo sulla Conference

Non è ancora finita la corsa salvezza del West Ham, una delle rivali rimaste in Conference League per la Fiorentina: gli Hammers infatti oggi hanno perso 4-3 sul campo del Crystal Palace, staccandosi quindi dagli avversari in classifica e rimanendo a +5 sulla zona retrocessione. La squadra di Moyes era partita bene con il vantaggio di Soucek al 9′, prima di subire la rimonta ad opera di Ayew, Zaha e Schlupp tra il 15′ e il 30′. La rete di Antonio al 35′ per chiudere il primo tempo ma nella ripresa il rigore di Eze al 66′ aveva ristabilito le distanze che poi Aguerd ha ridotto definitivamente al 72′.