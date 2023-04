Il West Ham perde Scamacca: stagione finita per l’ex Sassuolo

Nella giornata di ieri dall’Inghilterra è arrivata una notizia che può riguardare da vicino la Fiorentina di Vincenzo Italiano, sopratutto dopo il sorteggio di Nyon di qualche settimana fa. Lo scorso 17 marzo infatti è stato delineato il tabellone finale dei quarti di Conference League, incroci che hanno permesso ai viola di evitare almeno fino alla finale l’altra grande pretendente al trofeo, gli inglesi del West Ham.

Secondo le ultime novità gli Hammers dovranno fare a meno di una delle loro pedine pregiate di qui alla fine della stagione. Siamo parlando dell’ex attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca che quest’oggi è stato costretto a sottoporti ad un’operazione chirurgica ad un ginocchio. Un problema che il West Ham sperava non fosse così grave, come facevano sperare le due esibizioni in Conference League a metà marzo, nella doppia sfida contro i ciprioti dell’AEK Larnaka, in cui Scamacca ha segnato il suo primo gol dallo scorso 4 gennaio.

Lo stesso attaccante ha voluto comunque rassicurare tutti pubblicando una foto sul proprio profilo Instagram. “Operazione fatta. Nessun dubbio tornerò più forte di prima!” Il messaggio del numero 7 del West Ham.

Questo il post pubblicato dal giocatore: