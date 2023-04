Il West Ham più che alla Conference deve pensare alla Premier: scontro salvezza da brividi per la squadra di Moyes

La rivale forse più pericolosa per la Fiorentina in Conference è sicuramente il West Ham di David Moyes, ex tecnico dell’Everton ai tempi della cavalcata viola in Coppa Uefa con Prandelli. Gli Hammers però sono incappati in una stagione da incubo in patria, dove sono penultimi con 24 punti in 26 gare, due da recuperare rispetto al resto della carovana. Oggi un vero e proprio big match perché al London Stadium c’è lo scontro diretto con il Southampton, ultimo con un punto in meno. La corsa disperata alla salvezza in Premier potrebbe anche togliere attenzione dalla stessa Conference e per la Fiorentina aprirebbe potenziali ed ulteriori scenari.