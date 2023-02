Iliev: “Jovic straordinario come tutta la Fiorentina. Milenkovic? Momento no, le aspettative al Mondiale non lo hanno aiutato”

L’ex direttore sportivo del Partizan Belgrado Ivica Iliev ha parlato dei giocatori della Fiorentina Luka Jovic e Nikola Milenkovic. Ecco cosa ha detto a Radio Bruno Toscana, anche in riferimento alla vittoria di ieri contro il Braga: “Jovic ha fatto una partita straordinaria, così come tutta la Fiorentina. Finalmente, perché Luka è uno dei più forti di tutti in area di rigore, come ha spesso dimostrato a Francoforte. Segna tantissimo se viene messo in condizione e ieri ha mostrato tutto ciò che sa fare. Cattiveria? Ecco, sicuramente non è tra i suoi pregi: a Firenze ha approcciato un po’ da superstar, venendo dal Real Madrid. Ma sta intraprendendo un percorso per tornare nella versione migliore“.

Su Milenkovic: “Si, effettivamente è un po’ calato dopo il Mondiale, che comunque è stata una bella botta. Penso che i giocatori serbi risentano ancora oggi delle alte aspettative che c’erano; credevo anch’io nella Nazionale. Mile, poi, non è stato aiutato neanche dalle voci di mercato”.