Imbucata alla festa con lo spiraglio ottavo posto: impossibile rovinare l’entusiasmo di Napoli, ma la Fiorentina vuole vincere il “campionato delle altre”

Fiorentina capitata al gran ballo del Napoli, che non aveva l’opportunità di festeggiare uno Scudetto da ormai 33 anni. Mentre i partenopei faranno festa, tuttavia, la Viola dovrà essere brava a non distrarsi, pensando ai suoi interessi personali e dunque cercando di portare via punti da Fuorigrotta per… vincere il campionato delle altre.

Come ricorda e riporta anche La Gazzetta dello Sport, anche il dg Joe Barone ha ricordato l’importanza di arrivare ottavi come ultimo appiglio all’Europa, aspettando quello che sarà il destino della Juventus. Sicuramente, quella di oggi non sarà una di quelle partite senza obiettivi. Se vogliamo dirla tutta, saranno molto importanti i segnali che arriveranno dalla difesa, reparto calato nelle ultime uscite della Viola.

Insomma, se il cuore è già a Roma e al doppio confronto con il Basilea, la testa non deve lasciarsi ingolosire dalle Coppe e rimanere concentrata anche sulla classifica di Serie A.