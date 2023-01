Immobile ci prova per la Fiorentina, ma sarà massimo in panchina. Si ferma un difensore, due in forse

La Gazzetta dello Sport fa il punto di quella che è la situazione in casa Lazio in vista della prossima partita di campionato contro la Fiorentina. In primis le condizioni di Immobile, che il 15 gennaio si è procurato a Reggio Emilia una lesione di primo grado al flessore della coscia destra. Gli esami cui si è sottoposto mercoledì hanno avuto un esito confortante, così oggi l’attaccante tornerà a lavorare in gruppo

Se il riscontro sarà positivo domenica andrà in panchina per poi puntare ad essere titolare in Coppa Italia il 2 febbraio a Torino con la Juventus. Intanto Sarri perde Radu, che si è procurato un sospetto stiramento al flessore sinistro: rischia di star fermo per 3-4 settimane. Ieri sono rimasti ai box pure Patric e Vecino, entrambi alle prese con noie muscolari. La loro situazione sarà monitorata nelle prossime ore.