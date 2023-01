Immobile vede la Fiorentina, si ferma Marusic. Niente sfida dell’ex per Vecino?

Domenica alle ore 18.00 la Fiorentina sfiderà la Lazio all’Olimpico e per Maurizio Sarri potrebbe essere pronto il ritorno di una carta molto importante. C’è infatti ottimismo per il recupero per la panchina di Ciro Immobile. Il centravanti campano dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo da domani.

Niente allenamento invece per Marusic, che ha riportato un affaticamento muscolare e non si è visto a Formello. Difficile la presenza dell’uruguaiano ed ex viola Matias Vecino; il classe ’91 ha accusato un risentimento muscolare durante il riscaldamento di Lazio-Milan. All’andata Vecino segnò la rete del vantaggio laziale al Franchi.