Impallomeni: “I giocatori viola sono con Italiano. La frustrazione di Barak è quella di tutta la Fiorentina, ma…”

L’ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio di Fiorentina e dell’attuale situazione in casa viola. Queste le sue parole:

“La Fiorentina sta facendo molto bene nelle coppe e non in campionato. Crea gioco, a volte appare confusa e insicura, ma ha un’identità. Le parole di Barak sono un appello a questa situazione, da cui il gruppo deve uscire al più presto. Il gruppo è con l’allenatore però. E’ una situazione un po’ balorda ma non si può dire che Italiano non sia un buon allenatore. Deve mantenere equilibrio, la frustrazione di Barak sul non riuscire a segnare è di tutta la squadra. Non butterei tutto a mare, giusto criticare ma attenzione a non esagerare”.