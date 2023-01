Impallomeni: “Il pareggio della Roma contro il Milan è come una vittoria per i giallorossi, ma non esulterei. Contro la Fiorentina sarà dura”

L’ex giocatore della Roma Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio anche della prossima partita di campionato che vedrà impegnati i giallorossi contro la Fiorentina. Questa la sua opinione: “A Milano la Roma ha tentato una partita offensiva ma non era così facile. Se i migliori sono sempre i difensori dobbiamo farci una domanda e darci una risposta. Mourinho deve fare il salto di qualità nella seconda parte di stagione, per arrivare in Champions devi osare.

Io credo che abbia in testa una cosa del genere. Ma se rimarrà così è difficile che ottenga questo risultato. Il pareggio di Milano è come una vittoria ma non esulterei, sei settimo, giocherai contro la Fiorentina e non sarà semplice”.