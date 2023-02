Impallomeni: “Non si possono incassare 10 sconfitte in 22 giornate: il problema della Fiorentina non è Commisso”

Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha commentato a TMW Radio il terribile periodo della Fiorentina di Commisso, sottolineando come il patron viola non sia in realtà il problema:

“E’ la Fiorentina il flop della 22° giornata. Serve un momento di riflessione e capire che il problema non è solo Commisso. Non puoi stare a 24 punti e incassare 10 sconfitte. Ok bella Juventus, ma non possono essere sempre migliori le altre. Per la Fiorentina – ripeto – non è il problema Commisso“.

E sulle polemiche arbitrali: “Non si può discutere la tecnologia, ma si può discutere l’arbitro. Ad esempio il secondo giallo a Bonaventura che manca”.