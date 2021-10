Impianti all’aperto, si va verso il 75% con prossima revisione

La conferma arriva dal Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali dal palco del Festival dello Sport di Trento: “La capienza per gli impianti sportivi all’aperto sale al 75%, per quelli al chiuso al 60%”, ovviamente in zona bianca e con l’obbligo di mascherina e green pass.

Come scrive Gazzetta.it, dal Consiglio dei Ministri sono arrivate infatti importanti novità, con i palazzetti che vanno oltre il previsto 50%. Un passo avanti che asseconda almeno in parte le richieste di sport come la pallacanestro e il volley che, con il presidente della Federbasket Gianni Petrucci in testa, avevano più volte lanciato l’emergenza sul tema pubblico.

Sugli stadi al momento si resta al 75% su cui il Cts come noto aveva dato parere favorevole , ma la cifra potrebbe salire fino al tanto desiderato 100%. La stessa Vezzali afferma infatti: “Spero che in 15 giorni si arrivi ad avere gli impianti all’aperto pieni”