“Impossibile dare torto ad Italiano per l’esclusione di Jovic e Cabral. Una bocciatura giustificata e pesante nei confronti di chi li ha acquistati”

Jovic o Cabral in campo? Nessuno dei due, ma spazio a Kouame come centravanti della Fiorentina. Il tecnico Italiano ha sorpreso tutti in apertura di gara ieri.

Una decisione che il giornalista Alberto Polverosi, ha commentato sul Corriere dello Sport-Stadio, scrivendo: “Impossibile dare torto a Italiano per la doppia esclusione, il problema è che al loro posto ha giocato un non centravanti, Kouame…Una bocciatura giustificata dai numeri (inesistenti per Cabral e Vlahovic), ma pesante nei confronti di chi li ha acquistati”.

Poi ha aggiunto: “E’ successo pure che a 20’ dalla fine Italiano ha pensato a Jovic ma l’ex madridista, secondo quanto riportato da chi era a bordo campo per lavoro, gli avrebbe risposto che non si sentiva al 100 per cento. Se è per quello, per la condizione, l’ex madridista avrebbe dovuto saltare tutto il campionato perché proprio non ne ha, di condizione. In ogni caso, se davvero è andata così, non è un bel segnale”.