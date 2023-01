Imprecisione sotto porta e le solite imbucate in campo aperto. Fiorentina, dove sono finiti i segnali del pre-Mondiale?

Il fantasma delle rimonte torna a spaventare la Fiorentina. Su questo tema si concentra Il Tirreno, che sottolinea come la squadra di Vincenzo Italiano sia uscita dal campo con tanti rimpianti. Per risalire una classifica complicata servirebbe un percorso quasi perfetto, e il pareggio di ieri non è certo un buon inizio.

Anche perché, di fatto, si è visto poco e nulla dei segnali di ripresa pre Mondiale. La Fiorentina ha fatto la partita nel primo tempo, sì, ma quante sono state in fondo le conclusioni davvero pericolose? L’imprecisione sotto porta e le solite disattenzioni difensive, che anche nei primi quarantacinque minuti hanno permesso al Monza di creare due palle-gol nitide in campo aperto, fanno preoccupare. Perché di tempo per recriminare ce n’è poco, ma per rimediare ancora meno.