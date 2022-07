In aereo direzione Firenze: Nico è pronto a riabbracciare i suoi compagni in viola – FOTO

Dopo le meritate vacanze per una lunghissima stagione, terminata con gli impegni della Nazionale argentina, è tempo di tornare al lavoro per Nicolas Gonzalez. L’attaccante della Fiorentina, dopo una prima stagione segnata da 8 gol e 6 assist, è pronto a riabbracciare i suoi compagni e amici in viola. Ad accoglierlo a Coverciano, o direttamente nel ritiro di Moena, ci saranno i suoi cari amici sudamericani e anche i nuovi acquisti che a breve si aggregheranno al gruppo di Italiano.

L’arrivo dell’argentino è atteso nelle prossime ore dato che lo stesso Gonzalez ha postato sui social un selfie che lo ritrae a bordo di un aereo. La destinazione è l’Italia da come indica la bandierina accanto alla scritta “Volvemos” (“Stiamo tornando”):