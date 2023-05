“In alcuni momenti di questa stagione, la Fiorentina sarebbe uscita dall’Arechi con le ossa rotte. Ora serve la formula giusta per non perdere colpi quando conta”

Sulle colonne de La Nazione, Cosimo Zetti analizza la partita tra Salernitana e Fiorentina. Queste alcune parti del suo commento: “Se ci pensiamo davvero, se ricordiamo le critiche di inizio stagione e quelle del mese di gennaio, ci sarebbe quasi da non crederci. Una volta non l’avremmo probabilmente recuperata. Anzi, siamo sicuri che la Fiorentina sarebbe uscita dall’Arechi con le ossa rotte. Ma se consideriamo l’andamento della partita, allora il pareggio di Salerno è un risultato da valutare con attenzione, che puoi vedere come un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto.”

E ancora: “Va registrato il campanello d’allarme legato alle tre sbavature difensive che hanno portato ai tre gol della Salernitana. Non un calo mentale, piuttosto delle disattenzioni isolate ma potenzialmente letali, roba da non ripetere in quelle che saranno le gare che contano. Italiano, ne siamo sicuri, non sarà stato così contento, perché in fin dei conti si è trattato di tre gol che si potevano tranquillamente evitare. (…) Se Vincenzo il chimico riuscirà a trovare la formula giusta per non perdere colpi, allora certi errori non si dovrebbero più ripetere e siamo sicuri che nelle prossime gare ci sarà davvero da divertirsi”