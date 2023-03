In attesa del giorno tanto agognato: un onore ma anche una grande responsabilità per Cerofolini

Uno scenario inaspettato per Michele Cerofolini, portiere della Fiorentina ormai da tutta la vita. Il classe ’99 di Arezzo da molti anni è un calciatore viola, e dopo le esperienze nelle giovanili ha mosso i primi passi da professionista in Serie C e Serie B. Dopo le esperienze a Cosenza, Bisceglie, Casertana, Reggiana ed Alessandria, il calciatore gigliato ha per la prima volta iniziato una stagione con la Fiorentina riuscendo a condurla fino in fondo.

Cerofolini era il terzo portiere della Fiorentina, adesso però è di fatto il secondo, dopo il gravissimo infortunio occorso a Sirigu. Nessuna presenza in prima squadra per Cerofolini, che continua a cullare il sogno del debutto. Il giocatore copre una casella molto utile in rosa, in considerazione delle regole per la composizione delle liste, e la Fiorentina gli ha di recente rinnovato il contratto fino al 2024. La carriera del portiere è stata rallentata dai gravi infortuni subiti, che gli hanno impedito di trovare continuità e salire di rendimento.

Adesso Cerofolini dovrà stare all’erta, perchè davanti a lui c’è il solo Terracciano. Una responsabilità importante ed improvvisa per il giocatore della Fiorentina, arrivata in un periodo che vedrà la squadra viola in campo a ripetizione, senza soluzione di continuità. E presto per il giocatore toscano potrebbe arrivare anche un’occasione per misurarsi la pressione e dimostrare il proprio valore.