In attesa del mercato (e della Coppa Italia), Sabiri torna ad allenarsi in gruppo

La Sampdoria di Dejan Stankovic, prossimo avversario della Fiorentina in Coppa Italia (18 gennaio), è ritornata a lavorare al centro sportivo di Bogliasco dopo la vittoria di ieri contro il Sassuolo. La formazione blucerchiata ha ripreso la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato e ha visto la presenza di Abdelhamid Sabiri, rientrato in gruppo proprio quest’oggi.

Le voci di mercato sul suo conto ancora non si sono spente e la Fiorentina continua a pensarci per rinnovare il centrocampo. Intanto, il Nazionale marocchino prosegue nel proprio recupero ed è possibile che torni ad essere convocato per la prossima sfida di campionato. Tra meno di una settimana, invece, Sabiri potrebbe sbarcare a Firenze, da avversario, nell’ottavo di finale di Coppa Italia.