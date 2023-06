In attesa del ritorno col Parma, c’è la prima finalista del campionato U16. La possibile sfidante della Fiorentina

La Roma Under 16 oggi ha battuto il Milan per 2-0 grazie ai gol di Cinti e Belmonte e, dopo il trionfo per 3-1 dell’andata, si è qualificata per la finale Scudetto. I giallorossi allenati da Gianluca Falsini adesso attenderanno la vincente tra Fiorentina e Parma (andata terminata 0-0 in Emilia e ritorno in programma oggi alle 15).

La finale si giocherà il 26 giugno a San Benedetto del Tronto, sperando che i Viola di Marco Capparella possano essere presenti per l’ennesima finale di una stagione che, per il momento, ho visto ben pochi trionfi. Su FiorentinaNews.com, a breve conoscerete il resoconto della semifinale di ritorno tra Fiorentina e Parma.