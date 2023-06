In attesa della decisione sulla Juventus, la UEFA è pronta alla lotta contro le plusvalenze fittizie

In casa UEFA si parla delle tante discusse plusvalenze nel mondo del calcio, che negli ultimi mesi hanno creato non poca confusione sia in Italia (con il caso Juventus), che all’estero. Il prossimo 28 giugno la Federcalcio continentale voterà gli emendamenti alla disciplina del Fair Play Finanziario: in particolare, il comitato per le licenze dei club, presieduto dal vicepresidente UEFA Gabriele Gravina, ha proposto modifiche al regolamento contabile dei trasferimenti per prevenire abusi e garantire parità di trattamento.

Se infatti i prezzi dei calciatori scambiati non dovessero corrispondere al valore reale, l’organo di controllo UEFA per club non consentirà più la loro iscrizione a bilancio agli importi comunicati. Una misura, spiega L’Equipe, che entrerà in vigore per questa finestra di mercato, in attesa di altre decisioni che dovrebbero inasprire ancora di più il Fair Play Finanziario.