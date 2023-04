In attesa della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, in Francia un club viola scrive la storia in Coppa

In Francia il Tolosa ha fatto la storia conquistando la Coppa di Francia. Il club neopromosso in Ligue 1 in questa stagione ha trovato una clamorosa vittoria contro il Nantes dell’ex portiere viola Lafont per 5-1, risultato che vale il primo titolo maggiore nella storia del club viola. Il Tolosa, infatti, è una delle squadre che vestono di viola e ad accomunarlo con la Fiorentina c’è anche il motto “Forza Viola”.

Gara decisa nei primi trenta minuti di partita, con le doppiette di Logan Costa e Thijs Dallinga. Nella ripresa il Nantes trova il gol della bandiera su rigore con Ludovic Blas al 75′. Pokerisismo Tolosa con Aboukhlal al 79′ per il trionfo.