In attesa della Fiorentina, il Sivasspor ne prende tre dalla quart’ultima in classifica ed entra ufficialmente nella lotta salvezza

Si è appena conclusa la partita di campionato tra Istanbulspor, quart’ultimo, e Sivasspor, avversario della Fiorentina giovedì nel ritorno dei quarti di Conference League. Non esattamente il miglior modo per la squadra di Calimbay di prepararsi alla sfida, visto che il risultato finale è stato di 3-0 per i padroni di casa.

Già dopo 7 minuti il gol del vantaggio di Ethemi, poi nella ripresa al 59′ il 2-0 firmato Duhaney. Infine, all’88’, il definitivo 3-0 di Eyenga-Lokilo. Decisamente curioso il fatto che nelle file del Sivasspor è stato nuovamente espulso Gradel, prima ammonito e poi espulso dall’arbitro. Una sconfitta pesante per la squadra di Calimbay, che viene raggiunta proprio dall’Istanbulspor ed entra a tutti gli effetti nella lotta salvezza.

Questa la formazione con cui era sceso in campo il Sivasspor, con tra parentesi le sostituzioni: Vural; Okumus (Arslan), Goutas, Camara, Erdal; Ulvestad (Yesilyurt), Keita, Charisis (Musa); N’Jie (Saiz), James, Gradel.